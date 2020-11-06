شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعود للائحة القديمة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة سموحة العودة للائحة الفريق القديمة التى كان معمول بها قبل التعاقد مع حسام حسن كمدير فنى للموج الأزرق والتى كانت محفزة للاعبين مع بداية الموسم الحالى والتى كبدت خزانة مبالغ كبيرة. وقام الجهاز الإدارى لسموحة باستدعاء اللاعبين وأكد لهم أنهم سيقوموا بتعديل اللائحة والعودة للعمل بالنظام فى الموسم الماضى قبل مجئ حسام حسن.

من ناحية أخرى، رحل أحمد حسن مكى مهاجم نادى سموحة عن فريقه عقب المكالمة الهاتفيه مع عمرو إسماعيل مدير شئون اللاعبين والذى نقل له رغبة أحمد سامى المدير الفنى بالاستغناء عن خدماته وموافقه محمد فرج عامر رئيس النادى على قرار الاستغناء، ويعد أحمد حسن مكى اللاعب الدولى من اللاعبين الذين شاركوا مع أكثر من نادى منهم الزمالك والحرس والجونة وأهلى طرابلس وشارك مع منتخب الناشئين والمنتخب المصرى.

ومن المنتظر أن يعود أحمد حسن مكى إلى فريقه القديم حرس الحدود على الرغم من أكثر من عرض بالدورى الممتاز.

بينما اقترب عمر صلاح، حارس مرمى سموحة، من الانتقال لأسوان لتدعيم مركز حراسة المرمى لزهرة الجنوب بعد رحيل الحارس الأساسى مسعد عوض الذى أتم انتقاله لوادى دجلة بعدما سدد الشرط الجزائى فى عقده البالغ مليون جنيه.

ويبحث الجهاز الفنى لأسوان، بقيادة سامى الشيشينى، عن تدعيم مركز حراسة المرمى نظرا لعدم تواجد سوى طلعت الجبلاوى، فى ظل المبالغ المالية الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل أكثر من لاعب للأندية المنافسة مثل فادى فريد الذى وقع للإسماعيلى.

ويرغب عمر صلاح فى الانتقال لأى نادٍ بالدورى شريطة المشاركة معه بشكل أساسى، بعدما وضع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى شرطا أساسيا لدخول قائمة الفراعنة الأساسية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 وهو أن يشارك أى لاعب بشكل أساسى مع ناديه، وهو ما دفع حارس الزمالك السابق للبحث عن عرض خارج أسوار سموحة من أجل المشاركة أساسيا.