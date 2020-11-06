شكرا لقرائتكم خبر عن حارس زمالك 2002 يجرى جراحة غضروف الركبة بنجاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عمر أسامة عبد الكريم، حارس مرمي الزمالك مواليد 2002 ومنتخب مصر، والذي يتواجد ويشارك مع فريق 2001 بقلعة ميت عقبة، جراحة فى غضروف الركبة، وذلك عقب اصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي بالركبة وأكد حارس الزمالك إنه أجرى عملية غضروف الركبة بنجاح وأنه بخير وبصحة جيدة. وأشار حارس الزمالك إلى أن الإصابة جاءت بعد شعوره بآلام بالركبة، عقب خوضه مباراة ودية مع فريق 2001، وعقب ذلك قام بإجراء فحوصات طبية وتبين إصابته بقطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة، ليتقرر إجراءه عملية جراحية.

وواصل حارس الزمالك الصاعد بأنه يشكر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور رئيس النادى علي الدعم والمساندة، مشيراً إلى أن إسماعيل يوسف عضو المجلس والقائم بأعمال والمشرف العام علي قطاعات الكرة للناشئين، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس، وغانم سلطان رئيس قطاعات الكرة، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول، كانوا على تواصل دائم معه، ومع والده أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبى، وذلك للاطمئنان على حالته وتوفير كافة السبل له والدعم.

واختتم عمر أسامة تصريحاته بأنه سيغادر المستشفى غدا، على أن يخضع لفحوصات خلال أسبوع ومن ثم يبدأ البرنامج التأهيلي الموضوع له للعودة للملاعب قريبا.



حارس الزمالك مع والده بعد الجراحة



حارس الزمالك بعد الجراحة