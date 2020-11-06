شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جيرالدو: مصير اللاعب فى الأهلى يتحدد بعد نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب فريق الأهلي، عن مصير الأخير مع القلعة الحمراء خاصة بعد التكهنات التي أفادت برحيله خلال الفترة الماضية وعدم حاجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لخدماته.

وقال بن صالح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى احمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس": إنه لن يتم الحديث عن مستقبل اللاعب، إلا بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الأهلى والزمالك يوم الجمعة 27 نوفمبر.

وأكد بن صالح أن جيرالدو ينصب تركيزه في الوقت الحالي على نهائي دوري الأبطال، وموسيماني يعلم مستواه جيدا، مضيفا:" النادي الأهلي محترف في عمله وملتزم مع اللاعب الأنجولى في مستحقاته المادية".

تابع: "نحترم قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، حول مستقبل اللاعب سواء البقاء أو الرحيل، وبعد بطولة أفريقيا لكل حدث حديث".