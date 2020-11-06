شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد "صمام أمان" الزمالك.. تعرف على سجل مشاركاته هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخسر من يضع رهانه على طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، فهو دائمًا ما يكون محل ثقة الجميع داخل قلعة ميت عقبة، لقدرته فى تقديم أداء مميز ورجولى يجعله صمام أمان خط الوسط الفريق، حيث واصل تميزه بعدما ساهم مع لاعبى الأبيض فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الأهلى فى النهائى التاريخى الذى ينتظره جماهير الكرة المصرية والإفريقية المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

وجاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى دور نصف النهائى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى الإفريقى، والتقى القطبين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات، ويستعرض ”الخليج 365” مشوار طارق حامد مع الزمالك فى الموسم الجارى بعدما ساهم فى تأهل فريقه إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا..

- طارق حامد مع الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا

شارك طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وكان له دورا مأثرا فى تأهل فريقه إلى النهائى إلى جانب أيضا مشاركته فى قيادة الفريق للتتويج ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى.

- طارق حامد مع الزمالك فى المنافسات المحلية

شارك طارق حامد مع الزمالك فى 23 مباراة ببطولة الدورى الممتاز الذى اختتم الأبيض منافساته محتلا المركز الثانى، فيما شارك فى مباراتين ببطولة كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى.

- بطولات طارق حامد مع الزمالك هذا العام

ونجح طارق حامد فى التتويج مع الزمالك فى عام 2020 ببطولتى السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى والسوبر المصرى على حساب الأهلى.

ومازال يمتلك فرصة للمنافسة على بطولتى دورى الأبطال والكأس حيث قاد الأبيض مع زملائه للتأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى جانب التواجد فى دور الثمانية بكأس مصر حيث سيلتقى الزمالك مع نادى مصر، يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى.