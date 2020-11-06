نشرة الخميس.. مصطفى محمد الأفضل بالعالم.. وموعد انضمام بانون للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا لأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 5 نوفمبر.

ميدو: مصطفى محمد أجبر البدري على أن يصبح المهاجم الأساسي للمنتخب

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة إلى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بعد تألق مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض خلال مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي.

حسام الزناتي يعود للجونة رسميًا

أعلن نادي الجونة، تولي حسام الزناتي مديرًا رياضيًا للنادي اعتبارًا من اليوم الخميس قبل بداية الموسم الجديد (2020 - 2021).

تقارير: أرسنال يدرس تجديد عقد النني

قالت تقارير أوروبية، إن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، تدرس تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط جانرز.

انضمام ساسي ومعلول.. تونس تعلن قائمة مباراتي تنزانيا بتصفيات "كان"

أعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي، قائمة مباراة "نسور قرطاج" التي تستعد لمواجهة تنزانيا يومي 13 و17 نوفمبر الجاري بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

قائمة المغرب.. انضمام بنشرقي استعدادًا لمباراتي أفريقيا الوسطى

أعلن البوسني وحيد خاليلودزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، القائمة والتي تستعد لخوض مباراتي أفريقيا الوسطى ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون (2022).

خاص.. البنك الأهلي يعلن تعاقده مع ثنائي المصري

كشف حمادة هاشم مدير لجنة التعاقدات والتسويق بنادي البنك الأهلي، أن ناديه نجح في التعاقد مع ثنائي فريق المصري البورسعيدي بهاء مجدي وأحمد ياسر، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستشهد صفقات جديدة للنادي الصاعد حديثًا للدوري.

مصدر لمصراوي: كاف يرغب في حضور الجماهير لنهائي دوري الأبطال

قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن كاف يدرس في الوقت الحالي حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، مضيفًا إنه هناك رغبة من المسؤولين في الاتحاد لحضور جماهير.

أوباميانج: هل شاهدتهم ما فعله النني؟ هذا ما يتمنى أي لاعب تحقيقه

امتدح بيير إيميريك أوباميانج لاعب آرسنال الانجليزي زميله المصري محمد النني، قائلًا أنه يقدم ما يتمناه أي لاعب في العالم، بأن يظل بكامل الجهد على مدار 90 دقيقة في كل مباراة.

مصدر لمصراوي: بانون عاد للمغرب لجمع متعلقاته.. سينضم للأهلي الأسبوع المقبل

قال مصدر مقرب من لاعب الرجاء المغربي، بدر بانون، إن اللاعب سيعود لبلاده بعد خروج فريقه من دوري أبطال أفريقيا على أن يقوم بإنهاء بعض الأمور الخاصة تمهيدًا للعودة للقاهرة.

جيرارد: فخور بمعادلة صلاح لرقمي وأثق في قدرته على كسره

صرح ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، بأنه يشعر بالفخر أن محمد صلاح جناح الفريق عادل رقمه القياسي كهداف للفريق في دوري أبطال أوروبا، قائلًا أنه على ثقة في قدرة اللاعب على كسره.

الدوري الأوروبي.. فوز كبير لتوتنهام وروما وباوك.. وصراع سوسيداد ونابولي

عاد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في الجولة الماضية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه السهل 3 / 1 على مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري اليوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة.

البدري: ماذا يحتاج لتوضيح بشأن مصطفى محمد؟ كل لاعب مطالب بالعمل

رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على ردود الأفعال بشأن تصريحاته السابقة عن مصطفى محمد أنه بحاجة للعمل، قائلًا أن كل لاعب يجب أن يجتهد.

بركات: البدري لا يتأثر بالضغط.. ونتقبل النقد

أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري أن حسام البدري المدير الفني للفريق لا يتأثر عندما يتعرض للضغط، مشيراً إلى أنه يركز فقط في خدمة فريقه.

درويش لـ"الخليج 365": أخطرنا اتحاد الكرة بغلق ستاد القاهرة شهرًا بعد مباراتي توجو والبرازيل

قال علي درويش، المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، إنهم خاطبوا اتحاد الكرة لإبلاغه رسمياً بغلق الملعب الرئيسي للاستاد لمدة شهر، بداية من 18 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

الغندور: مع احترامي لرونالدو.. مصطفى محمد من أفضل لاعبي العالم بضربات الرأس

أثنى خالد الغندور مقدم البرامج عبر قناة الزمالك، على أهداف الزمالك الثلاثة لمصطفى محمد وفرجاني ساسي في مرمى الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فرج عامر يُعلن ضم سموحة للاعب دجلة عبدالكبير وادي

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ضم المهاجم المغربي الدولي عبدالكبير الوادي من صفوف وادي دجلة.

بركات يوضح حقيقة "اتصال فضل" لاستبعاد كهربا من المنتخب

نفى محمد بركات مدير منتخب مصر تلقيه أو حسام البدري المدير الفني اتصالات من محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة لاستبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي.

وكيل جيرالدو: لا حديث عن مستقبل اللاعب إلا بعد نهائي أفريقيا

أكد هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، أنه لن يتم الحديث عن مستقبل اللاعب، إلا بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بالفيديو.. ملخص لمسات النني في فوز أرسنال الكبير أمام مولده بالدوري الأوروبي

شارك محمد النني لمدة 10 دقائق في فوز أرسنال الكبير على حساب مولده النرويجي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الأوروبي.