محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
شارك محمد النني لمدة 10 دقائق في فوز أرسنال الكبير على حساب مولده النرويجي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الأوروبي.
وفض أرسنال الاشتباك على صدارة المجموعة من خلال الفوز الثمين اليوم حيث رفع رصيده إلى تسع نقاط لينفرد بالصدارة بعد ثلاثة انتصارات متتالية وتجمد رصيد مولده عند ست نقاط في المركز الثاني.
ودفع أرتيتا بمحمد النني في الدقيقة 80، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم الجانرز بثلاثية مقابل هدف وحيد.
وساهم النني بتمريرة رائعة انتهت بهدف لجوزيف ويلوك في الدقيقة 88.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ملخص لمسات النني في فوز أرسنال الكبير أمام مولده بالدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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