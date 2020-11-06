مصر تفوز على البحرين 32-19 استعدادا لبطولة العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

فاز منتخب مصر لكرة اليد على منتخب البحرين بنتيجة 32-19 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على صالة نادي هليوبوليس بمدينة الشروق.

وتعد هذه المباراة هي التجربة الودية الأولى للمنتخب استعدادا لمشاركته في بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، حيث شهدت الأيام الماضية اعتذار منتخبي الأرجنتين واليونان عن عدم الحضور للعب مباريات ودية بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوفهما.

وشهدت مباراة المنتخب الوطني المصري أمام البحرين غياب عدد من العناصر في مقدمتهم حسن قداح الذي تعرض لإصابة قوية في التدريب استدعت حصوله على 15 غرزة طبية في الرأس، وخالد وليد الذي أصيب في التدريب أيضا واستدعت إصابته تدخلا طبيا بـ6 غرز طبية، ووسام سامي نوار الذي تعرض لحادث سير قبل أيام، ويحيى خالد المحترف بصفوف فيزبريم المجري لتعرضه لمزق خفيف في جانبه.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في الودية الثانية مساء السبت، بينما لم يتحدد موقف المنتخب من السفر في معسكر خارج مصر الشهر المقبل، انتظارا لما ستسفر عنه الترتيبات الطبية وظروف الطيران خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني اختار التواجد في المجموعة السابعة في بطولة العالم، والتي تضم أيضا منتخبات: السويد والتشيك والمنتخب الذي سيتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة في أمريكا الجنوبية.