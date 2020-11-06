وكيل جيرالدو: لا حديث عن مستقبل اللاعب إلا بعد نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، أنه لن يتم الحديث عن مستقبل اللاعب، إلا بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب.

وقال بن صالح في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن جيرالدو تركيزه الحالي على نهائي دوري الأبطال، وموسيماني يعلم مستواه جيدا.

وأكمل: "النادي الاهلي محترف في عمله وملتزم مع اللاعب في مستحقاته".

وأضاف: "نحترم قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، حول مستقبل اللاعب سواء البقاء أو الرحيل، بعد بطولة أفريقيا لكل حدث حديث".

ولعب جيرالدو صاحب الـ28 عاما، هذا الموسم في 16 مباراة بالدوري، سجل خلالهم هدفين وصنع آخر، و4 مباريات بدوري الأبطال، بالإضافة لمباراة السوبر المصري، ومباراة أخرى بالكأس، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.