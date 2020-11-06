فرج عامر يُعلن ضم سموحة للاعب دجلة عبدالكبير وادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ضم المهاجم المغربي الدولي عبدالكبير الوادي من صفوف وادي دجلة.
وأشار فرج عامر، عبر تدوينة له، مساء اليوم الخميس، إلى أن ضمه للمهاجم المغربي صاحب الـ 27 عاماً جاء في صفقة انتقال حر.
وكان وادي دجلة قد تعاقد مع المغربى عبد الكبير الوادي قادماً من اتحاد طنجة لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.
ودوّن كذلك فرج عامر، عبر حسابه بموقع فيسبوك، أيضاً:"محمد أشرف حارس مرمي المنتخب الأوليمبي ونادي المقاولين العرب الآن في نادي سموحة".
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