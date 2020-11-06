أحمد مجدي : الزمالك أفضل فريق في مصر بدنياً

أشاد احمد مجدي نجم الزمالك السابق بالجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الدكتور محمد اسامة وهو ما ظهر في عودة محمود الونش بشكل سربع وظهر في فورمة جيدة أمام الرجاء. واضاف أحمد مجدي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، ان هناك اندية اخري تعاني من الملف الطبي الا ان القياسات التي اجراها لاعبي الزمالك بعد فترة هناك اندية اخري تعاني من الملف الطبي الا ان القياسات التي اجراها لاعبي الزمالك بعد فترة كورونا كانت مفيدة للغاية. وتابع مجدي ان الزمالك هو افضل فريق في مصر على مستوي العامل البدني. كما أكد كريم ذكري لاعب الزمالك السابق ان باتشيكو اجاد في التعامل الفني خلال مواجهة الرجاء المغربي مشددا لن بن شرقي وفرجاني وزيزو يصنعون الفارق للزمالك بشكل كبير. وتابع كريم ذكري ان الدفاع هو سر قوة الزمالك هذا الموسم كاشفا ان الفريق الأبيض يتمتع حاليا بمرونة تكتيكية كبيرة.

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