هاني زادة : محمد أبوجبل أفضل حارس في أفريقيا

أكد أكد هاني زادة عضو مجلس الزمالك، أن محمد أبوجبل حارس القلعة البيضاء، أفضل حارس في القارة الأفريقية.
وقال زادة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناةالنهار، " محمد ابو جبل حارس مرمي الفريق هو الأفضل في افريقيا.
واضاف زادة ان الزمالك يملك حالياافضل قوام على مستوي اللاعبين في مصر.
وتأهل الزمالك لنهائي افريقيا بعد تخطي عقبة الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليصطدم بالاهلي في نهائي افريقيا للمرة الاولي في التاريخ يوم 27 من الشهر الجاري.
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