هاني زادة : الونش سيسافر لألمانيا بعد نهائي أفريقيا للعلاج

أكد هاني زادة عضو مجلس الزمالك ان محمود الونش مدافع الزمالك سيسافر الي المانيا للعلاج بعد نهائي افريقيا.
واضاف زادة ان الجهاز الطبي للزمالك قدمكل ما لديه لتجهيز الونش بهذه الكفاءة الجيدة.
وكان محمود الونش قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الزمالك والاسماعيليفي ختام الدوري، قبل أن يشارك اللاعب في مباراة الرجاء أمس في نصف نهائب افريقيا.
ويصطدم الزمالك بنظيره الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا للمرة الاولى في التاريخ يوم 27 من الشهر الجاري.
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