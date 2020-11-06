وكيل جيرالدو يكشف مستقبل موكله مع الأهلي

تحدث هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، عن مستقبل موكله في الفترة المقبلة.
وقال بن صالح خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس،" تركيز جيرالدو في النهائي الإفريقي ولا توجد أي عروض رسمية حتى الآن".
وأضاف " لم يتواصل معي أيمسئول في الأهلي بخصوص مصير جيرالدو ونحترم قرار موسيماني سواء ببقاء جيرالدو أو رحيله".
وأتم " الأهلي ملتزم جدا بخصوص مستحقات جيرالدو واللاعب يتمنى البقاء في النادي وعلاقة جيرالدو مع موسيماني ممتازة ومن قبله فايلر".
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