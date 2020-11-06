ليستر سيتي يٌسقط سبورتنيج براجا البرتغالي برباعية في الدوري الأوروبي

حقق نادي ليستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره سبورتينج براجا البرتغالي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثةمن مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
سجل أهداف ليستر سيتي كل من النيجيري كيليتشي إيهيناتشو بواقع هدفين في الدقيقتين20، 47، ثم أضاف دينيس برايت وجيمس ماديسون هدفين في الدقيقتين 67، 78.
بهذه النتيجة يتصدر ليستر سيتي ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط في الدوري الاوروبي، فيما يحل سبورتنيج براجا وصيفا بست نقاط.
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