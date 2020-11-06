حارس زمالك 2002 يجري جراحة غضروف الركبة

أجري عمر أسامة عبدالكريم حارس مرمي النادي مواليد ٢٠٠٢ ومنتخب مصر ، والذي يتواجد ويشارك مع فريق ٢٠٠١، جراحة في غضروف الركبة ، وذلك عقب اصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي .

وأكد عمر انه اجري اليوم عملية غضروف الركبة ، بأحد المستشفيات ، وأنه بخير وبصحة جيدة.. مشيرا الى أن الاصابة جاءت بعد شعوره بآلام بالركبة ، عقب

خوضه مباراة ودية مع فريق ٢٠٠١ ، وعقب ذلك قام بإجراء فحوصات طبية ، وتبين اصابته بقطع جزئي بالركبة.

وواصل عمر بانه يشكر مجلس ادارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور رئيس النادي علي الدعم والمساندة.. مشيراً الي ان اسماعيل يوسف عضو المجلس والقائم بأعمال امين الصندوق والمشرف

العام علي قطاعات الكرة ، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس ، وغانم سلطان رئيس قطاعات الكرة ، وامير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول، كانوا علي تواصل دائم معه ، ومع والده أسامة عبدالكريم مدرب حراس المنتخب الاوليمبي ، وذلك للاطمئنان علي حالته وتوفير كافة السبل له والدعم.

واختتم عمر أسامة تصريحاته بأنه سيغادر المستشفي غدا ، علي ان يخضع لفحوصات خلال اسبوع ومن ثم يبدأ البرنامج التأهيلي الموضوع له للعودة للملاعب قريبا.