ميلان يخسر بثلاثية أمام ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي

تعرض نادي ميلان الإيطالي لخسارة قوية أمام ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة على ملعبه في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالدوريالاوروبي.
سجل يوسف يازيسي هاتريك لفريقه ليل الفرنسي في الدقائق 22، 55، 58 من عمر المباراة.
ولم يستطع رفاق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في إحراز أي هدف على ملعبهم أمام ليل الفرنسي.
بهذه النتيجة يتصدر نادي ليل الفرنسي ترتيب مجموعته بالدوري الاوروبي برصيد 7 نقاط، فيما يحل ميلان وصيفا بست نقاط.
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