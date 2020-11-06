أرسنال يضرب مولده النرويجي برباعية في الدوري الأوروبي

حقق نادي أرسنال الإنجليزي فوزاً كبيراً على نظيره مولده النرويجي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

تقدم مارتن إيجليسن لمولده النرويجي في الدقيقة 16، ثم تعادل

أرسنال بهدف عكسي عن طريق كريستوفر هوجن مدافع مولده في الدقيقة 45.

وسجل يوسف سينيان لاعب مولده هدفا عكسيا آخر في مرماه في الدقيقة 62، ثم أضاف نيكولاس بيبى الهدف

الثالث لارسنال في الدقيقة 70، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وشارك المحترف المصري محمد النني لاعب ارسنال في المباراة في الدقيقة 80 حيث لم يشارك أساسيا في المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر ارسنال ترتيب مجموعته بالدوري الاوروبي برصيد 9 نقاط، فيما يحل مولده وصيفا برصيد 6 نقاط.