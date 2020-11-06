رفض أحمد فتحي المنضم حديثًا لصفوف نادي بيراميدز، فكرة الإعتزال الدولي بعد عدم ضمه إلى المنتخب الوطني خلال معسكر مباراتي توجو.

وقال الاعلامي اسلام صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي يرفض الاعتزال الدولي بعد عدم ضم حسام البدري له فى المنتخب الوطني، على الرغم من تصريحات السابقة لمدرب الفراعنة بأنه يريد

الاستعانة باللاعبين أصحاب الخبرات".

وأضاف: "هناك تناقض فى اختيارات المنتخب حسام البدري أكد مؤخرًا أنه يريد النزول بأعمار اللاعبين، على الرغم من وجود عبد الله السعيد فى قائمة المنتخب".

أكد الإعلامي إسلام صادق، ضرورة التحلي بالروح الرياضية خلال الفترة المقبلة بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك قبل

القمة المرتقبة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مش مهم مين يكسب بطولة دوري أبطال أفريقيا لأن البطل فى النهاية هيكون مصر وهذا أهم شييء أن تخرج المباراة بشكل يليق للجميع لأن هذا اللقاء سيكون محط أنظار العالم نظرا لأهمية المباراة".

وأضاف: "يجب على مسؤولي الفريقين ضرورة التأكيد على اللاعبين خلال الفترة المقبلة بالتحلي بالروح الرياضية فيما بينهم وعدم افتعال أى أزمات خلال المباراة".