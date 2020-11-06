آرون رامسي خارج قمة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

أعلن فريق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة، اليوم الخميس، أن لاعبه الويلزي آرون رامسي، سيغيب عن لقاء الفريق المقبل بالمسابقة أمام مضيفه لاتسيو يوم الأحد القادم، بسبب إصابته خلال مواجهة فرنسفاروش المجري ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وتعرض رامسي 29/ عامًا/ للإصابة في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني للمباراة، التي انتهت بفوز يوفنتوس 4 / 1 بالعاصمة المجرية بودابست.

وخضع رامسي، الذي تم استبداله خلال المباراة، لفحوصات طبية صباح اليوم، حيث كشفت عن إصابة في عضلة الفخذ الأيمن، وأعلن النادي في بيان إنه “سيعاد تقييم حالة اللاعب مرة أخرى في غضون 10 أيام”.

وانضم رامسي للنادي الواقع في مدينة تورينو الإيطالية في الموسم الماضي، وساهم في تعزيز رقمه القياسي بحصوله على لقب المسابقة للموسم التاسع على التوالي.

من المحتمل أن يغيب لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي السابق عن مباريات منتخب ويلز خلال فترة الأجندة الدولية القادمة بسبب الإصابة.

ويلتقي المنتخب الويلزي مع منتخب الولايات المتحدة وديًا يوم الخميس القادم، قبل أن يواجه منتخبي ايرلندا وفنلندا يومي 15 و18 نوفمبر الحالي على الترتيب ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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