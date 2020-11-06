الامارات | مدرب الوحدة: لا أريد الحديث عن لقب الدوري.. وجميع المباريات صعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوحدة: لا أريد الحديث عن لقب الدوري.. وجميع المباريات صعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق الوحدة توازنه بعد قلب تأخره أمام خورفكان إلى فوز بـ2-1، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، أول من أمس، في مباراة تألق فيها إسماعيل مطر، حيث نجح بمجهود فردي في تسجيل هدف الفوز.

وتعليقاً على النتيجة، قال مدرب الوحدة، رازوفيتش، إنه «يرفض الحديث عن لقب الدوري في الوقت الراهن»، مشدداً على أن «الوحدة يدخل باستراتيجية خاصة لكل مباراة، والهدف هو الفوز والتقدم بالقطعة».

وتابع: «توقعتها مباراة صعبة كما سبق أن قلت لكم، والسيناريو الذي حدث في المواجهة كنت متوقعاً حدوثه من جانب خورفكان، لكن ما يُحسب لنا أننا تعاملنا بجدية مع المباراة، خصوصاً في الشوط الثاني».

وقال أيضاً: «نحن نلعب كل مباراة من أجل الفوز، ولا نفكر في أي شيء آخر، ليعلم الجميع أن جميع المباريات هذا الموسم ستكون صعبة على الجميع، نتعامل مع الجميع باهتمام كبير ونلعب للفوز دائماً، وهذه هي استراتيجيتنا».

وتمكّن العنابي من وقف سلسلة نتائجه السلبية بعد أن فقد خمس نقاط أمام الشارقة وشباب الأهلي، ليعود إلى الواجهة من جديد ويحتفظ بحظوظه في المنافسة، بعد أن رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس.

وعن عودة المصابين قال مدرب الوحدة: «هناك لاعبون شاركوا أمام خورفكان بعد تعافيهم من الإصابة في وقت قصير، وأدوا المطلوب منهم تماماً، كل ما أتمناه أن تمرّ علينا الفترة المقبلة من دون إصابات، وأن تكون تشكيلة الفريق مكتملة لتحقيق النتائج التي نتطلع إليها».

في المقابل، تحسّر مدرب خورفكان، كايو، على الخسارة، وقال في مؤتمر صحافي: «لو كنا نجحنا في إنهاء الشوط الأول متقدمين لاختلف الوضع في الشوط الثاني، الهدف بلاشك أثر في معنويات اللاعبين، وأجبرنا على التراجع في الشوط الثاني، لأن الوحدة عرف جيداً كيف يضغط علينا ويقلل من فرص وجودنا أمام مرماه»، وأشار: «النتيجة بالطبع ليست جيدة، لكن تبقى دائماً من الخسارة دروس يجب أن نتعلم منها».

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