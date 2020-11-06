الامارات | خيسوس يعشق الرياضات البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يعشق الرياضات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، البرازيلي إيغور خيسوس، الذي تألق أمام حتا بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك)، عن عشقه لممارسة الرياضات البحرية، إذ نشر على حسابه في «إنستغرام» العديد من الصور ومقاطع الفيديو، أثناء ركوبه الدراجات المائية، أبرزها صورة له أمام برج العرب في دبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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