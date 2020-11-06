الامارات | النصر بإمكانه مواصلة المنافسة على لقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بإمكانه مواصلة المنافسة على لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد النصر إلى المركز الثاني في دوري الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى هذا الموسم، ليتخطى عقبة البدايات السيئة خلال المواسم الماضية، الأمر الذي دفع أنصاره إلى التفاؤل، وتوقع استمراره في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 34 عاماً، في وقت يواصل فيه الشارقة (حامل اللقب) تقديم مباريات ممتعة في الجولة الرابعة، بعد فوزه العريض على الظفرة بخمسة أهداف نظيفة، استحق معها «الملك» الصدارة منفرداً.

ونجح النصر في تخطي عقبة عجمان التي كان يعانيها منذ عامين، ووصل إلى وصافة الدوري، بعد مستوى متميز، وتسجيله ثلاثة أهداف، ليواصل البناء على نتيجة فوزه على جاره الوصل في الجولة قبل الماضية.

من جهته، حقق فريق شباب الأهلي الفوز بسهولة على نظيره حتا، ليستعيد الفريق شكله التكتيكي المنظم، خصوصاً في الجانب الدفاعي، وشهدت الجولة الرابعة عودة مهاجم الجزيرة علي مبخوت إلى التهديف، ليقود فريقه إلى الفوز على بني ياس بإحرازه هدفين، ويسير الفريق في هدوء، بعيداً عن حسابات المنافسة والتصريحات النارية، ومن دون لاعبه المخضرم عمر عبدالرحمن (عموري)، ولكنه لايزال يحقق الفوز، كما عاد سالم ربيع مع فريقه الوصل من كلباء بثلاث نقاط ثمينة، وكان الجمهور يتخوف من سقوط الفريق، بعد الخسارة أمام النصر بثلاثية في «الديربي».

وفي قاع ترتيب الدوري لم يختلف الحال، بوجود الفرق الأربعة، خورفكان وعجمان وحتا والفجيرة، وخسارتهم جميعاً خلال هذه الجولة، ولعل اللافت تقديم خورفكان مباريات قوية ومستوى متميزاً رغم الخسائر التي يتلقاها، أما الفجيرة فدائماً ما يتقدم ثم يخسر، وفي المقابل لايزال حتا يعاني بسبب السيطرة السلبية على الكرة، فيما اعتاد عجمان على معايشة مثل هذه الظروف في المواسم الماضية، ولكن جمهوره متخوف من عدم القدرة على العودة سريعاً.

من جهتهما، قدم بني ياس والظفرة ما يستطيعانه خلال الجولات الثلاث الأولى بتحقيق نتائج إيجابية أمام فرق الوسط والمؤخرة، ولكن الاختبار الحقيقي كشف عن عدم قدرتهما على الاستمرار في المنافسة.

سؤال الجمهور

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في موقف فريق النصر باستطلاع رأي على «تويتر»: «شاركنا الرأي.. بعد نجاح النصر في تخطي عقبة البداية السيئة في بطولة الدوري للمرة الأولى منذ فترة بعيدة.. هل تتوقع أن يستمر النصر في المنافسة على لقب الدوري الغائب منذ 34 عاماً؟»، وتم رصد ثلاث إجابات، وهي: نعم يستمر، لا يملك خبرة البطولات، سيتوقف أمام الشارقة.

وتوقع 37.3% من المشاركين قدرة النصر على الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري خلال التصويت الذي شارك فيه 337 مشاركاً، فيما توقع 35.2% من الجمهور أن الفريق لا يملك خبرة البطولات، بينما توقع 27.5% من المشاركين أن يتوقف النصر عند محطة الشارقة.

من جهته، أكد المحلل الفني خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم» أن «فرصة النصر في المنافسة على اللقب ستظهر بعد مباراتي الشارقة وبني ياس في الجولتين السادسة والسابعة على التوالي»، مشيراً إلى أن «الفريق يمتلك إيجابيات كثيرة، ولكن أيضاً هناك سلبيات يجب النظر إليها من أجل تحقيق طموح الجمهور».

وقال عبيد: «يملك فريق النصر عوامل النجاح، ولكن إلى الآن لا نشعر بأن هناك شكلاً للفريق وخطة واضحة. الروح والعزيمة والإصرار على الفوز عوامل تساعد الفريق، ولكن نشعر بأن الفريق يلعب بروح وعصبية، ومن دون شكل، وهو ما يحتاج إليه الفريق لتقديم نتائج إيجابية، كما يجب الحذر من مباراة حتا المقبلة، وعدم الاستهانة بها، فالفريق يقابل فريقاً خسر الكثير، ويرغب في التعويض قبل الدخول في المباريات الصعبة».

وأضاف: «أفضل الفرق التي تقدم كرة قدم حتى الآن هي الشارقة، وشباب الأهلي، والجزيرة، إذ تشعر وأنت تشاهد مبارياتهم أن هناك شكلاً للفريق، وخطة عمل تقود الفريق إلى تحقيق النتائج الإيجابية، وهذا ما يتطور مباراة بعد أخرى».

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