الامارات | قرعة متوازنة لـ «الدرجة الثانية».. والدوري ينطلق 4 ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة متوازنة لـ «الدرجة الثانية».. والدوري ينطلق 4 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت، صباح أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، قرعة مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم 2020-2021، بحضور ومشاركة مسؤولي لجنة وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، وممثلي الفرق المشاركة. وضمّت المجموعة الأولى فرق: يونايتد، يونايتد سبورت، أريبيا، لافال يونايتد، ريجنال، أكاديمية لاليغا، الهلال يونايتد والموج. بينما ضمّت المجموعة الثانية: بينونة، ليوا، كلية الدار، سيتي، غلف هيروز، الاتفاق وهيسبانيا. وينطلق الدوري في الرابع من ديسمبر المقبل، بأربع مباريات، حيث يلتقي يونايتد مع سبورت، وأرابيا مع لافال، وريجنال مع لاليغا والهلال مع الموج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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