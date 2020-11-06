الامارات | السويدية كارولين تتصدّر غولف دبي بـ «ضربة واحدة»

شكرا لقرائتكم خبر عن السويدية كارولين تتصدّر غولف دبي بـ «ضربة واحدة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلت اللاعبة السويدية، كارولين هدوول، برصيد سبع ضربات تحت المعدل، صدارة اليوم الأول من بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» لغولف السيدات، التي استهلت، أول من أمس، على ملعب «فالدو» بنادي الإمارات في دبي، ويسدل الستار عنها اليوم، بإجمالي جوائز 285 ألف دولار، وينافس على لقبها 54 من نخبة نجمات «الجولة الأوروبية للاعبات المحترفات».

واحتاجت النجمة السويدية إلى 65 ضربة لإنهاء مسار اليوم الأول لملعب «فالدو»، المكون من 18 حفرة، من ضمنها التألق عند الحفرة 17 بإدخال الكرة بضربة واحدة، ما أهلها إلى اعتلاء الصدارة برصيد سبع ضربات تحت المعدل، وبفارق ضربتين عن كل من الألمانية لورا فوينفستويك، والفرنسية سيلين بوتير، اللتين تشاركتا المركز الثاني، فيما حلت ثالثاً النيوزيلاندية ليديا كو برصيد أربع ضربات تحت المعدل.

ويقضي نظام بطولة دبي، التي تعد إحدى جولات بطولتَي «الجولة الأوروبية للاعبات المحترفات» وكأس «السباق إلى كوستا ديل سول»، بأن تقتصر منافساتها على ثلاثة أيام، وأن تستهل تحت الأضواء الكاشفة ليلاً، وتلعب على مدار اليوم من الصباح وحتى المساء.

إجمالي جوائز بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» 285 ألف دولار.

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