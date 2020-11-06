الامارات | مهر غودولفين غير المهزوم يطلب لقب «بريدرز كب جوفنايل» الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهر غودولفين غير المهزوم يطلب لقب «بريدرز كب جوفنايل» الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأهب مهر «غودولفين» غير المهزوم «أسنشيال كواليتي»، بإشراف المدرب براد كوكس، إلى تأكيد مكانته كأفضل الأمهار الناشئة في أميركا الشمالية، حين يطلب اليوم، لقب سباق «بريدرز كب جوفنايل» المخصص لخيول الفئة الأولى من عمر السنتين، لمسافة 2000 متر رملي، على مضمار كينلاند الأميركي.

ويسعى ابن الفحل «تابت» إلى حصد انتصاره الثالث على التوالي في سباقات الخيل العالمي، والثاني ضمن سباقات «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، عقب تألقه أكتوبر الماضي على المضمار ذاته، وحصده لانتصارٍ كاسح بلقب سباق «بريدرز فيوتشرتي».

ويواجه «أسنشيال كواليتي»، بقيادة الفارس لوي سايز، 13 من نخبة جياد المسارات الرملية، يبرز منها العديد من الخيول التي سبق لها حصد إنجازات في السباقات الأميركية، يتقدمها المهر غير المهزوم «جاكيز واريار» الساعي بإشراف المدرب ستيف أسموس، وقيادة الفارس جويل روسايا، إلى حصد انتصاره الخامس على التوالي في عالم السباقات.

وعلق رئيس «غودولفين» في أميركا، جيمي بيل، على حظوظ «أسنشيال كواليتي» في المنافسة على لقب «بريدرز كاب جوفنايل» بقوله في تصريحات صحافية: «يواصل (أسنشيال كواليتي) التطور مع كل مشاركة يخوضها في عالم السباقات، ونتوقع منه أن يقدم أداء أفضل مما قدمه في انتصاره الأخير في (بريدرز فيوتشرتي)، وأعتقد أن النتيجة ستعتمد كثيراً على الطريقة التي يتشكل بها السباق، خصوصاً في حال ترك المجال لـ(جاكيز واريار) في قيادة المجموعة وتوسيع هامش الأفضلية لصالحه، فحينها سيكون من الصعوبة اللحاق به». وأوضح: «من الجيد لـ(أسنشيال كواليتي) في المراحل الأولى البقاء قريباً من مراكز المقدمة، إذ إننا لا نريد ترك فارق كبير للتعويض، خصوصاً في حالة الصدارة المبكرة لـ(جاكيز واريار)، ونأمل من الفارس لوي سايز وضع (أسنشيال كواليتي) في موقع مناسب خلف كوكبة الصدارة، والركض في مسار سالك، لأننا نعلم قدرة مهر غودولفين على الاندفاع بقوة في المراحل الأخيرة، وإنهاء السباق بشكل قوي».

جيمي بيل:

- «(أسنشيال كواليتي) يواصل التطور مع كل مشاركة يخوضها في عالم السباقات».

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