الامارات | كأس الطائرة بين شباب الأهلي والجزيرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الطائرة بين شباب الأهلي والجزيرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم نحو صالة نادي الوصل في زعبيل، التي ستكون مسرحاً لنهائي كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال بين شباب الأهلي ومنافسه الجزيرة على أولى مسابقات الموسم الجديد، في وقت ستنطلق فيه مباريات الدوري العام الجمعة المقبل.

وكان شباب الأهلي استهل مشواره في المسابقة من الدور ربع النهائي، بعد أن جنبته القرعة خوض دور الـ16، إذ فاز على بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة تأهل على إثرها إلى المربع الذهبي، وضرب موعداً مع جاره النصر، وهي المواجهة التي أوفت بوعودها من ناحية الإثارة، بعد أن استمرت حتى الشوط الخامس الذي حسمه «الفرسان» لمصلحتهم لتنتهي المواجهة بفوزهم بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

في المقابل، مرّ فريق الجزيرة بمشوار صعب وصولاً للمباراة النهائية، وعلى الرغم من فوزه السهل في دور الستة عشر على الظفرة بثلاثة أشواط نظيفة، إلا أنه واجه اختباراً حقيقياً أمام الوصل في الدور ربع النهائي، وهي المباراة التي فاز فيها بصعوبة، إذ كان متأخراً بشوط قبل أن يفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

واصطدم الجزيرة في نصف النهائي بمنافسه فريق العين في «كلاسيكو» أبوظبي، وهي المباراة التي أظهر فيها الفريق قدراته الفنية ومهارة لاعبيه وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعد أن حسم اللقاء لمصلحته بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مواجهة استمرت فيها الإثارة على مدار الأشواط الأربعة.

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