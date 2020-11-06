الامارات | طارق أحمد يهوى الملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق أحمد يهوى الملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قائد فريق النصر، طارق أحمد، عن هواية واحتراف جديد، من خلال فيديو نشره على حسابه الخاص في «إنستغرام»، وهو يتدرب على لعبة الملاكمة مع مدرب خاص، من دون أن يكشف عن الغرض من هذا التدريب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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