الامارات | منتخب سورية يعلن قائمة المنتخب.. والهولندي محمد عثمان ضمن التشكيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سورية يعلن قائمة المنتخب.. والهولندي محمد عثمان ضمن التشكيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن قائمة منتخب «نسور قاسيون» التي ستشارك، الشهر الجاري، في المعسكر التدريبي المقرر بالإمارات، وسيخوض خلاله تجربتين وديتين أمام الأردن وأوزبكستان.

ونشر اتحاد الكرة السوري قائمة لاعبي المنتخب، التي استند فيها إلى اختيارات المدرب التونسي، نبيل معلول، وتضمنت في مركز حراسة المرمى كلاً من: إبراهيم عالمة وطه موسى وأحمد مدنية وشاهر الشاكر، وفي خط الدفاع: أحمد الصالح وعبدالله الشامي وعبدالرزاق محمد، وعمر ميداني وفارس أرناؤوط ويوسف محمد، وحسين جويد ويوسف الحموي ومؤيد العجان، وخالد كردغلي وعمرو جنيات وثائر كروما.

فيما ضم خط الوسط: المحترف الهولندي من أصول سورية محمد عثمان، بجانب إياز عثمان وسيمون أمين ومحمد عنز، وكامل حميشة وماهر دعبول ومحمد ريحانية وورد السلامة ومحمد المرمور، ومحمود المواس ومحمد مالطا، ليحفل خط الهجوم بوجود نجمي الدوري السعودي، عمر السومة وعمر خريبين، بالإضافة إلى علاء الدالي ومارديك مردكيان.

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