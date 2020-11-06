الامارات | سلة شباب الأهلي تحتفي بميلاد قيس عمر

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة شباب الأهلي تحتفي بميلاد قيس عمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي على الاحتفاء بعيد ميلاد نجم الفريق والمنتخب الوطني، قيس عمر، وذلك بنشر شريط فيديو على «إنستغرام» يهنئ خلاله عمر، ويعرض في الوقت ذاته الإنجازات التي حققها، وأهم المباريات التي خاضها بقميص النادي والمنتخب الوطني، خصوصاً أن قيس من أبرز لاعبي الدولة في الوقت الراهن على صعيد الارتكاز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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