الامارات | الوصل يواجه الظفرة.. والعين يستقبل الوحدة في كأس اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يواجه الظفرة.. والعين يستقبل الوحدة في كأس اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الخامسة من عصر اليوم، منافسات كأس رئيس الدولة لكرة اليد، البطولة المؤجلة من مارس الماضي، وتمثل مسك ختام موسم 2019-2020 لمرحلة الرجال، وذلك بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريقي الوصل مع الظفرة على صالة شباب الأهلي، على أن يحل الوحدة في المباراة الثانية ضيفاً على العين.

وقضى نظام البطولة، بأن تقام مبارياتها على ملاعب محايدة، وبنظام خروج المغلوب، وذلك بعد أن أفرزت القرعة عن تأهل مباشر للدور ربع النهائي لكل من فرق: الشارقة ومليحة وبني ياس والجزيرة والنصر وشباب الأهلي، ووضع الوصل في مواجهة الظفرة في الدور التمهيدي، بجانب خوض العين للقاء جاره الوحدة في الدور ذاته، في مواجهتين سيتحدد من خلالهما هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية، بحيث يلتقي الفائز من لقاء الامبراطور والظفرة مع فريق الجزيرة في افتتاح ربع النهائي المقرر في العاشر من الشهر الجاري، على أن يلتقي شباب الأهلي في اليوم ذاته الفائز من لقاء العين والوحدة.

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