الامارات | داود علي: مالابا لن يرحم الفِرَق عند اكتمال جاهزيته الفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن داود علي: مالابا لن يرحم الفِرَق عند اكتمال جاهزيته الفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب كلباء، داود علي، إن «الفريق بخير» على الرغم من تلقيه ثلاث هزائم في دوري الخليج العربي، آخرها، أول من أمس، أمام الوصل بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة، وقال داود لـ«الإمارات اليوم»: «نحتاج إلى اللمسة الأخيرة أمام المرمى، لنتمكن من تسجيل الأهداف».

ودافع عن زميله، المهاجم التوغولي مالابا، الذي وُجهت له انتقادات بسبب إضاعة الفرص، وقال إن «مالابا لن يرحم الفرق عند اكتمال جاهزيته الفنية، ونحن على ثقة بأنه قادر على صنع الفارق بالنسبة للفريق في الفترة المقبلة»، ووصفه بأنه أحد أهم المهاجمين في الدوري.

وأضاف: «الخسارة أمام الوصل ليست نهاية المشوار، والتعويض متاح في جميع المباريات»، مبيناً أن الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، حريص على زراعة الثقة في عناصر الفريق.

وعن إضاعة مالابا لفرص سهلة، خصوصاً الكرة التي اختار تسديدها بالصدر، رغم أنه كان في وضع أفضل لتسديدها بالرأس، وضيع هدفاً محققاً، قال داود علي: «اتخاذ القرار عند تسجيل الأهداف يأتي في ثوانٍ قليلة وبظروف معينة، وبالتالي المهاجم أعلم بظروفه لحظة التسجيل، ونحن ندعم مالابا بكل ما أوتينا من قوة، فهو قوة الفريق الهجومية، وثقتنا عالية به في أن يكون النجم الأول، وسيشاهده الجمهور بشكل أبرز».

وقال إن الفريق قادر على تغيير الوضع، وإنه ستكون له كلمة في الفترة المقبلة من المسابقة.

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