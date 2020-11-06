الامارات | الزعابي ووليد يحاضران في أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي ووليد يحاضران في أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم المحاضران المواطنان الدوليان في بناء الأجسام، مريم الزعابي ووليد عبدالكريم، دورة المستوى الثاني التي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومقرها دبي، وذلك باستخدام تطبيق «زووم» للاتصال الافتراضي، وشهدت مشاركة كبيرة للمدربين والمدربات، وجرت بإشراف رئيس الأكاديمية، العقيد عبدالكريم محمد.

وتضمنت الدورة معلومات عن التغذية السليمة للرياضيين أثناء التدريب والمشاركة في البطولات، إضافة الى المكملات الغذائية وأهميتها وأضرار المنشطات.

من جهته، قال عبدالكريم محمد لـ«الإمارات اليوم»: «أثبتت الدورة صحة نهج الأكاديمية بالاعتماد بشكل كبير على المحاضرين المواطنين، والمكانة العلمية التي يتمتعون بها».

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