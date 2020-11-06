شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: طريقة لعب الأهلي والزمالك متشابهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماهر همام، نجم الأهلي السابق، أن قطبي الكرة المصرية متقاربين فى المستوي الفني خلال الفترة الحالية، موضحًا أن وصولهما المباراة النهائية أمر مشرف.

وقال همام فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "طريقة لعب الأهلي والزمالك تكاد تكون متشابهة على الرغم من وجود مدارس مختلفة فى الأجهزة الفنية للفريقين، والزمالك يضم محترفين على أعلى مستوي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "موسيماني نجح فى زرع الدوافع لدي لاعبي الأهلي، ونجح فى الوصول إلى المباراة النهائية بطريقة مميزة وهذا يدل على أننا سنشاهد مبارة نهائي أفريقيا بشكل أخر".