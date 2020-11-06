شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض سفر الأجانب استعدادًا للنهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، عدم المغادرة لبلاده من أجل قضاء فترة راحة، بعدما منح جميع اللاعبين إجازة لمدة 4 أيام عقب التأهل للمباراة النهائية، استعدادا لمواجهة الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك في ظل التوقف الدولي الحالي ووجود عدد من اللاعبين في المنتخبين الأوليمبي والأول.

ويأمل المدير الفني في ترتيب المرحلة المقبلة مع باقي الجهاز المعاون، وإعداد برنامج تدريبي مكثف للاعبين الذين لم يشاركوا خلال المباريات الماضية.