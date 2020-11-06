شكرا لقرائتكم محمد صلاح: شكرت لاعبي الرجاء على هدفهم..وأبوجبل نجم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، الشكر للاعبي الزمالك بعد الفوز الذي حققوه على فريق الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية مقابل هدف.

وقال صلاح فى تصحريات تلفزيونية: " أشكر لاعبي الرجاء علي تسجيلهم للهدف الذي أعاد لاعبي الزمالك لمستواهم الطبيعي، ومحمد أبوجبل كان نجم الزمالك فى الشوط الأول بعدما نجح فى التصدي للعديد من الكرات الخطيرة".

وأضاف: "إرادة لاعبي الزمالك وتراجع الرجاء بدنيًا وراء تحقيق الفوز، وابتعاد زيزو وساسي عن مستواهما فى الشوط الأول كان سبب فى تقديم الأبيض أداء سييء ولكن بعد عودتهما فى الشوط الثاني أفاقوا الزمالك".

وتابع صلاح، ، أن قناتي قطبي الكرة المصرية عليهم دورًا كبيرًا فى الفترة المقبلة من ناحية تهدئة الجماهير قبل المباراة النهائية مضيفا لم نري ثقافة الروح الرياضية من قناتي الأهلي والزمالك إلى جانب عدم تقبل الهزيمة وهو ما تم ربطه عند الجماهير والتى أصبحت لا تتقبل سوي الفوز وهذا الأمر خاطيء".

وأتم : "خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا لن تقلل من الأهلي والزمالك، ويجب على الخاسر تهنئة الفائز باللقب لأن ذلك ثقافة كرة القدم".