شكرا لقرائتكم محمد بركات يبرئ اللجنة الخماسية من استبعاد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير منتخب مصر حقيقة تعرضهم لضغوط من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لاستبعاد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى من قائمة الفراعنة التي تستعد لمباراتي توجو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

قال بركات في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس" إن استبعاد "كهربا" جاء برغبة وقرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب مؤكدا أن اللجنة الخماسية لم تتدخل من بعيد أو قريب في هذا الأمر.

أكد بركات أنه لا يوجد عندنا من يخبرنا باستبعاد لاعب أو ضمه موضحا أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لم يتواصل معهم من الأساس ملقيا اللوم على كلام الناس الذى لا يمكن السيطرة عليه لافتا إلى نفس الحال حدث في إشاعات استبعاد أحمد فتحى بسبب شارة القيادة.

أشار مدير منتخب مصر إلى أنه الجهاز الفني وضع احتمالات تعرض أي لاعب للإصابة لافتا إلى أن هذا حدث بالفعل مع طاهر طاهر مؤكدا أنه هناك قائمة نهائية سيتم الإعلان عنها قريبا من قبل حسام البدري.

وتحدث بركات عن إمكانية تأجيل مباراة المنتخب مع توجو بسبب الظروف الصحية التي يتعرض لها اتحاد الأخير قائلا:" نحن على اتصال دائم مع السفير المصري في توجو ولم يبلغنا أحد بتأجيل اللقاء والمباراة في موعدها".

أكمل:" بدأنا المعسكر بدون لاعبي الزمالك وظروف التأجيلات التي تعرض لها الأبيض في مباراته بأفريقيا منحت لاعبي الأهلى التواجد بداية من المعسكر ولن نشتكى ونبدي رضانا عن هذه الفترة تماما وسيتم الإعلان عن لاعبي الأبيض المنضمين للمعسكر غدا".

وواصل:" أثق في الله بعد اللاعبين أننا سنتجاوز النتائج السيئة وأعلم أن هذه ليست مكانتنا خاصة ان مصر من الدول التي لديها ريادة في أفريقيا ونبحث عن تحسين الصورة وطمانة الجماهير خلال الفترة القادمة لأن القادم أصعب".