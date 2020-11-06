شكرا لقرائتكم وكيله: لن نتحدث عن مستقبل جيرالدو إلا بعد نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث هشام بن صالح وكيل الأنجول جيرالدو لاعب فريق الأهلي عن مصير الأخير مع القلعة الحمراء خاصة بعد التكهنا التي أفادت برحيله خلال الفترة الماضية وعدم حاجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لخدماته.

قال بن صالح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى احمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس" أنه لن يتم الحديث عن مستقبل اللاعب، إلا بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الأهلى والزمالك يوم الجمعة 27 نوفمبر.

أكد بن صالح أن جيرالدو ينصب تركيزه في الوقت الحالي على نهائي دوري الأبطال، وموسيماني يعلم مستواه جيدا مضيفا:" وأكمل: "النادي الاهلي محترف في عمله وملتزم مع اللاعب جيرالدو في مستحقاته".

تابع: "نحترم قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، حول مستقبل اللاعب سواء البقاء أو الرحيل، بعد بطولة أفريقيا لكل حدث حديث".