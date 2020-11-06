شكرا لقرائتكم ماهر همام: طريقة لعب الأهلى والزمالك "متشابهة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد ماهر همام، نجم الأهلي السابق، أن قطبي الكرة المصرية متقاربين فى المستوي الفني خلال الفترة الحالية، موضحًا أن وصولهما المباراة النهائية أمر مشرف.

وقال همام فى تصريحات تلفزيوينة : "طريقة لعب الأهلي والزمالك تكاد تكون متشابهة على الرغم من وجود مدارس مختلفة فى الأجهزة الفنية للفريقين، والزمالك يضم محترفين على أعلى مستوي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "موسيماني نجح فى زرع الدوافع لدي لاعبي الأهلي، ونجح فى الوصول إلى المباراة النهائية بطريقة مميزة وهذا يدل على أننا سنشاهد مبارة نهائي أفريقيا بشكل أخر".

وقال ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك قدم مباراة ممتاز أمام الرجاء المغربي على الرغم من سوء المستوي خلال الشوط الأول. مضيفا نادي الزمالك تفوق على الرجاء فى جميع الخطوط وباتشيكو تفوق فنيًا على الفريق المغربي، واللياقة البدنية أظهرت الفارق بين الفريقين".

واتم : "أشكر قيادات الدولة على الإصرار لعودة النشاط الرياضي بعد فترة كورونا لأن عودة الدوري الممتاز ساهم فى وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".