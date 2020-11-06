شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يرفض الاعتزال الدولي بعد استبعاده من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رفض أحمد فتحي، المنضم حديثًا لصفوف نادي بيراميدز، فكرة الإعتزال الدولي بعد عدم ضمه إلى المنتخب الوطني خلال معسكر مباراتي توجو بحسب ما كشفه الإعلامي إسلام صادق.

وقال صادق فى تصرحيات تلفزيونية : "أحمد فتحي يرفض الاعتزال الدولي بعد عدم ضم حسام البدري له فى المنتخب الوطني، على الرغم من تصريحات السابقة لمدرب الفراعنة بأنه يريد الاستعانة باللاعبين أصحاب الخبرات".

وأضاف: "هناك تناقض فى اختيارات المنتخب حسام البدري أكد مؤخرًا أنه يريد النزول بأعمار اللاعبين، على الرغم من وجود عبد الله السعيد فى قائمة المنتخب".