شكرا لقرائتكم عمر أسامة عبد الكريم حارس زمالك 2002 يجرى جراحة غضروف الركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى عمر أسامة عبد الكريم، حارس مرمي الزمالك مواليد 2002 ومنتخب مصر، والذي يتواجد ويشارك مع فريق 2001 بقلعة ميت عقبة، جراحة في غضروف الركبة، وذلك عقب اصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي بالركبة وأكد حارس الزمالك إنه أجرى عملية غضروف الركبة بنجاح وأنه بخير وبصحة جيدة.وأشار حارس الزمالك إلى أن الاصابة جاءت بعد شعوره بآلام بالركبة، عقب خوضه مباراة ودية مع فريق 2001، وعقب ذلك قام بإجراء فحوصات طبية وتبين إصابته بقطع جزئي فى الرباط الداخلى للركبة، ليتقرر إجراءه عملية جراحية.

وواصل حارس الزمالك الصاعد بأنه يشكر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور رئيس النادي علي الدعم والمساندة، مشيراً إلى أن إسماعيل يوسف عضو المجلس والقائم بأعمال والمشرف العام علي قطاعات الكرة للناشئين، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس، وغانم سلطان رئيس قطاعات الكرة ، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول، كانوا على تواصل دائم معه، ومع والده أسامة عبدالكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبى، وذلك للاطمئنان علي حالته وتوفير كافة السبل له والدعم.

واختتم عمر أسامة تصريحاته بأنه سيغادر المستشفي غدا، على أن يخضع لفحوصات خلال أسبوع ومن ثم يبدأ البرنامج التأهيلي الموضوع له للعودة للملاعب قريبا.