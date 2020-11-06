شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الزمالك فى مرمى الرجاء المغربى كما لم ترها من قبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عبر حسابه على تويتر، أهداف فريق الزمالك فى شباك الرجاء البيضاوى المغربى، بتصويرها من زاوية مختلفة، فى المباراة التى انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهله لمواجهة نظيره الأهلى فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، وعلق الكاف على فيديو الأهداف، قائلا: "أهداف الزمالك كما لم تراها من قبل.. ثلاثية فريق النهائى من زوايا مختلفة".

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، مساء أمس الأربعاء، على إستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخيرتين فى نسخة 2013.