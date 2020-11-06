شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل الأهلي والزمالك.. تعرف على ترتيب هدافى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية لتُصبح قمة تاريخية تنتظهر القارة السمراء لتحديد بطل النسخة الجارية من دورى الأبطال، حيث ستتجه أنظار الجماهير للمباراة النهائية التى ستجمع بين قطبى الكرة المصرية، يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية وجاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى دور نصف النهائى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى الإفريقى.

التقى الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات، ويستعرض ”الخليج 365” ترتيب هدافى دورى أبطال إفريقيا للنسخة الجارية قبل المباراة النهائية..

ترتيب هدافى دورى أبطال إفريقيا

1- كريم عريبى، لاعب النجم الساحلى، برصيد 10 أهداف.

2- مصطفى محمد، لاعب الزمالك، برصيد 8 أهداف.

3- أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، برصيد 7 أهداف، من بينهم هدف من ركلة جزاء.

4- جاكسون موليكا، لاعب مازيمبى، برصيد 7 أهداف، من بينهم هدف من ركلة جزاء.

5- حسين الشحات، لاعب الأهلى، برصيد 6 أهداف.

6- كريستوفاو باسينسيا مابولولو، لاعب أول أغسطس، برصيد 6 أهداف، من بينهم هدف من ركلة جزاء.

7- جاستون سيرينو، لاعب صن داونز، برصيد 5 أهداف، من بينهم هدف من ركلة جزاء.

8- زكريا بن شاعة، لاعب اتحاد الجزائر، برصيد 5 أهداف.

9- أيمن محبوص، لاعب اتحاد الجزائر، برصيد 5 أهداف.

10- بدر بانون، لاعب الرجاء المغربى، برصيد 5 أهداف.

11- على معلول، لاعب الأهلى، برصيد 4 أهداف، من بينهم 3 أهداف من ركلات جزاء.

12- صلاح محسن، لاعب الأهلى، برصيد 4 أهداف.