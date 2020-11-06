شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر لمباراتىّ توجو تضم 26 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، خلال الساعات المقبلة، قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، ومن المقرر أن تضم 26 لاعبا بحد أقصى حيث سيصطحب البدرى قائمة منتخب مصر فى رحلة توجو وتطير بعثة المنتخب إلى العاصمة لومى يوم 15 نوفمبر الجارى.

قائمة منتخب مصر المبدئية

واختار البدرى قائمة منتخب مصر الأولية خلال الأيام الماضية وضمت 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي" .

قائمة منتخب مصر الأولمبى

فى السياق ذاته، يحسم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، السبت المقبل قائمة منتخب مصر النهائية ، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و 17 نوفمبر ضمن برنامج الاعداد لنهائيات دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو يوليو المقبل.وواصل المنتخب الأولمبي تدريباته بمعسكره المفتوح علي ملاعب استاد القاهرة استعدادا للمباراتين.