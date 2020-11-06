شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى عبد الكبير الوادى يوقع رسميا لسموحة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن تعاقده مع المهاجم المغربى عبد الكبير الوادى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد انتهاء تعاقده مع وادى دجلة ، فى ظل سياسة النادى لتدعيم صفوف الفريق عقب رحيل الثنائى صلاح محسن هداف الفريق وعودته إلى الأهلى وعودة ناصر ماهر إلى الأهلى ايضا ، وكان أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى قد رشح المهاجم المغربى إلى مجلس الادارة الذى أنهى إجراءات التعاقد معه، ويسعى فرج عامر الى تدعيم الفريق بصفقات سوبر أملا فى الحفاظ على موقع الفريق فى المركز الخامس والمنافسة على المربع الذهبى الى جانب المشاركة فى البطولة العربية.

عبد الكبير الوادي لعب من قبل لصالح وادى دجلة ومن قبله اتحاد طنجة و الرجاء البيضاوي، ويلعب كجناح أيسر، ويملك إمكانيات تهديفية جيدة ورؤية فنية فى صناعة الأهداف.

وودع ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، نادى سموحة بعبارات مؤثرة عقب انتهاء إعارته إلى الفريق السكندرى ليعود إلى القلعة الحمراء من جديد، وكتب ناصر عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: الحمد لله والشكر لله رب العالمين، شرف ليا إني كنت متواجد في نادي سموحة الكبير، شكرًا المهندس فرج عامر على دعمك الدائم وثقتك الكبيرة واختياري أفضل لاعب هذا الموسم، شكرًا كابتن حسام حسن، شكرًا كابتن حمادة صدقي، شكرآ كابتن أحمد سامي شكرًا الجهاز الطبي والإداري والعاملين بنادي سموحة الكبير.