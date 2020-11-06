7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يخطر الأمن بإقامة مباراتى الزمالك والأهلي فى كأس مصر 21 نوفمبر ، و ميار شريف تواصل التألق وتتأهل إلى ربع نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس ، و محمد بركات يعلن انضمام المحترفين لصفوف المنتخب 9 نوفمبر . حدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 21 نوفمبر موعداً لمباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى، بدور الـ8 لكأس مصر، وتم إخطار الأمن للحصول على موافقة بإقامة المباراتين فى يوم واحد وتحديد الملاعب التى تستضيف اللقاءين، خاصة أنه كان هناك اتفاق بإقامة مباريات الأهلي والزمالك على يومين فى حال وجودهما بمحافظة واحدة. ميار شريف تواصل التألق وتتأهل إلى ربع نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس نجحت ميار شريف فتاة مصر الذهبية في تحقيق الفوز الثالث لها علي التوالي في بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا ، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا استبعد الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، إجراء محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لعملية منظار الركبة، إلا فى حالة واحدة.. أكد محمد بركات، مدير المنتخب المصرى لكرة القدم، أن الجهاز الفنى لا يرضخ للضغوطات وكل التركيز فى كيفية النجاح، والهدف قبل مواجهتى توجو هو العودة مجددا لصدارة المجموعة.

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