اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 5 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الخميس 5/11/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مواجهتا الزمالك والرجاء على مائدة الأهلي قبل نهائى أفريقيا ، والأهلي يُناقش عودة أحمد ريان.. و3 عروض فى الانتظار، والأهلى يتلقى أول رد من صن داونز على ضم الأوروجويانى سيرينو، والأهلي يعرض 3 لاعبين على دجلة فى صفقة ضم بيكهام. مواجهتا الزمالك والرجاء على مائدة الأهلي قبل نهائى أفريقيا طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من مُحلل أداء الفريق تقطيع مواجهتى الزمالك والرجاء المغربى فى الدور نصف النهائى.

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