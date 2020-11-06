شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والزمالك.. ماذا اختلف فى القطبين عن آخر مواجهة إفريقية قبل نهائى القرن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمة تاريخية تنتظرها قارة إفريقيا بأكملها لتحديد بطل دوى أبطال إفريقيا للنسخة الجارية، بعدما تأهل الاهلي والزمالك سويًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية إلى المباراة النهائية التى ستجمع بينهما يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، لتحديد بطل النسخة الجارية وبطل القارة السمراء هذا العام والتى يصفها البعض بإنها ستكون مباراة نهائى القرن نظرا لحدوث الأمر للمرة الأولى بالقارة السمراء وهوا أن يتأهل قطبى الكرة المصرية سويا إلى النهائى.

وجاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى دور نصف النهائى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى الإفريقى.

والتقى الاهلي والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز الاختلافات التى حدثت فى الأهلى والزمالك منذ أخر مباراة جمعت بينهما فى دورى أبطال إفريقيا وقبل المباراة القادمة التى ستجمع بينهما فى النهائى الإفريقى..

أوقعت قرعة دور المجموعات لنسخة 2013 من دورى أبطال أفريقيا، قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة، حيث كان الثنائى فى المجموعة الأولى التى ضمت إلى جوارهما فريقى اورلاندو بيراتس وليوبارد دو دوليسى، وكانت أخر مباراة جمعت بين الفريقين يوم 15 سبتمبر 2013، فى الجولة الخامسة من منافسات دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا "دور المجموعات"، وحقق الأهلى فوزًا كبيرًا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أهداف الأهلى وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر، ومحمد أبوتريكة، وأحمد فتحى، بينما جاء هدفى الزمالك عن طريق عمر جابر وأحمد حسن.

- مصير الأهلى والزمالك فى أخر نسخة جمعت بينهما فى دورى أبطال إفريقيا

توقفت مسيرة الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2013، عندما واجه الأهلى فى أخر مبارايتهما الإفريقية، عند دور المجموعات حيث احتل المركز الثالث فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وهُزم فى 3 لقاءات فيما سجل 10 أهداف واستقبل 12 هدفًا، ليخرج من دور ربع النهائى فى هذه النسخة.

أما الأهلى فتأهل إلى دور نصف النهائى فى هذه النسخة بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وهُزم فى مباراة، فيما سجل 8 أهداف واستقبل 7 أهداف.

ثم تأهل الأهلى إلى دور نصف النهائى ليلتقى فريق القطن الكاميرونى، وتعادل الفريقين بالنتيجة نفسها 1 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التى فاز فيها الأحمر بنتيجة 7 / 6.

وتأهل الأهلى بعدها إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا ليواجه نظيره اورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا، ليفوز عليه بنتيجة 3 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة ويتوج باللقب الثامن والأخير فى تاريخه.

- ماذا اختلف فى التشكيل الفنى للأهلى والزمالك عن أخر مواجهة إفريقيا بينهما؟

اختلف الوضع بشكل كامل فى الأهلى والزمالك على مستوى كلا الجهازين الفنيين للناديين عن أخر لقاء جمع بينهما فى دورى أبطال إفريقيا، فقد قاد الأهلى فى هذه المباراة محمد يوسف، مديرًا فنيًا للفريق، فيما كان يتولى حلمى طولان، القيادة الفنية للزمالك فى هذه المباراة.

أما المباراة القادمة بين الأهلى والزمالك، سيكون كلا الجهازين الفننين للفريقين أجنبيين، حيث تولى الجنوب إفريقيا بيتسو موسيمانى، القيادة الفنية للأهلى، بداية من دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، فيما تولى البرتغالى جايمى باتشيكو، القيادة الفنية للزمالك، بداية من دور نصف نهائى البطولة الإفريقية أيضًا.

- تشكيل الأهلى والزمالك فى أخر مواجهة إفريقية بينهما

خاض الأهلى مباراته أمام الزمالك فى نسخة 2013، بتشكيل مكون من: "شريف إكرامى، فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض، فى خط الدفاع، وحسام عاشور وشهاب أحمد وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمد أبو تريكة فى خط الوسط، وأحمد عبد الظاهر، فى خط الهجوم".

فيما كان على مقاعد البدلاء كلاً من: "محمود تريزيجيه ودا سيلفا وأحمد شديد قناوى وشريف عبد الفضيل وأحمد شكرى وأحمد عبد المنعم والسيد حمدى"، فيما دفع محمد يوسف بكل من تريزيجيه بدلاً من وليد سليمان ودا سيلفا بدلاً من أحمد عبد الظاهر، وأحمد شديد بدلاً من أبو تريكة.

أما عن تشكيل نادى الزمالك الذى خاض هذه المباراة فكان مكون من: "عبد الواحد السيد فى حراسة المرمى، محمود فتح الله ومحمد عبد الشافى وحمادة طلبة وأحمد سمير، فى خط الدفاع، ونور السيد وأحمد توفيق ومحمود شيكابالا وأحمد عيد، وعمر جابر، فى خط الوسط، وأحمد جعفر، فى خط الهجوم".

فيما كان على مقاعد البدلاء كلاً من: "حازم إمام ومحمد إبراهيم وأحمد حسن وإسلام عوض ومحمود جنش وسعيد كوتا وأحمد ناصر"، فيما دفع حلمى طولان بكل من حازم إمام بدلاً من أحمد سمير ومحمد إبراهيم بدلاً من أحمد عيد وأحمد حسن بدلاً من عمر جابر.

- من تبقى من جيل 2013 فى فريقى الأهلى والزمالك؟

مازال يحتفظ الأهلى بلاعبه وليد سليمان، بين العناصر التى ستتواجد فى مباراة الزمالك المقبلة، خاصة بعد رحيل الثنائى شريف إكرامى وأحمد فتحى، إلى بيراميدز فى الموسم المقبل، وعدم تمكن أحمد فتحى من خوض النهائى مع القلعة الحمراء، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

أما عن الزمالك فمازال يحتفظ بين صفوفه بالرباعى: "محمود جنش وحازم إمام ومحمود شيكابالا ومحمد عبد الشافى".