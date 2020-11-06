شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بيبو ينهى التعاقد مع حرس الحدود بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهى يوسف بيبو لاعب حرس الحدود الحالي وطلائع الجيش وذات الرأس الأردني السابق، تعاقده مع نادي حرس الحدود بالتراضي بعد الجلسة التي جمعته مع محمد حليم المدير الفني للفريق ، ولعب يوسف لنادي الداخلية وخاض رحلة احتراف في الأردن مع نادي ذات الرأس وتألق ثم عاد لنادي طلائع الجيش ثم حرس الحدود وهناك أكثر من عرض للاعب من الأندية الصاعده حديثا للدورى الممتاز.

يذكر أن حرس الحدود قد هبط إلى دوري القسم الثاني ، بعد ما احتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 33 نقطة، حيث ضمن الهبوط رسميًا إلى دورى الدرجة الثانية، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 15 مباراة، فيما سجل لاعبيه 31 هدفًا واستقبل 41 هدفًا.

كما تعاقد نادى طلائع الجيش مع المالى إبراهيما كونيه، جناح وصانع ألعاب حرس الحدود، فى صفقة انتقال حر ليصبح الصفقة الرابعة للطلائع فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.