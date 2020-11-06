شكرا لقرائتكم خبر عن العائلة سبب عودة "بانون" إلى المغرب مع الرجاء رغم التوقيع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الرجاء المغربى، إن المغربى بدر بانون مدافع الفريق عاد إلى بلاده رفقة بعثة الفريق، بسبب عائلته عقب الهزيمة من الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف لينجح الزمالك فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد المباراة التى جمعت بين الفريقان مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض إلى النهائى بالفوز بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

ورغم توقيع بدر بانون للأهلى إلا إنه فضل العودة إلى المغرب حيث وفقا للمصدر بالنادى المغربى إنه يرغب فى اصطحاب زوجته وابنه معه إلى القاهرة والانضمام إلى الفريق الأحمر، وتأهل الزمالك إلى جانب الأهلى فى النهائى الإفريقى، بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013 وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.