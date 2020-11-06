تعرف على مواعيد مباريات كاس مصر قبل قمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر الخاصة بقطبى الكرة المصرية، يوم 21 نوفمبر الجارى، حيث حددت اللجنة الخماسية ذلك اليوم، موعداً لمباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى، بدور الـ8 لكأس مصر، وتم إخطار الأمن للحصول على موافقة بإقامة المباراتين فى يوم واحد وتحديد الملاعب التى تستضيف اللقاءين، خاصة أنه كان هناك اتفاق بإقامة مباريات الأهلي والزمالك على يومين فى حال وجودهما بمحافظة واحدة.

مواعيد مباريات كاس مصر فى نفس اليوم تطبيقا لمبدأ التكافؤ

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بكأس مصر فى نفس اليوم إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، فى ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التي تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

في سياق مختلف، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للتنسيق لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ببرج العرب بالإسكندرية وتشهد الجلسات التنسيقية بين كاف واتحاد الكرة الترتيب النهائي للمباراة والتي على رأسها إمكانية حضور الجماهير من عدمه في المباراة بعد قرار كاف بإقامة قبل النهائي بدون جمهور .

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على تحديد يوم 30 نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق مباريات دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021 وكشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية، أنه يعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولى المسابقات للانتهاء من جداول ومواعيد المباريات والملاعب التي تستضيف المواجهات ..حيث حرص جمال محمد على ، على التنسيق مع المناطق بضرورة إنطلاق المباريات فى توقيت واحد خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة، يتكون القسم الثالث فى الموسم الجديد من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى، وقرر اتحاد الكرة الغاء الهبوط في القسمين الثانى والثالث هذا الموسم بعد ضغوط الأندية ومراعاة للظروف التي مرت بها الرياضة بسبب كورونا ، وتم تأجيل تطبيق دورى الممتاز في القسم الثانى خاصة مع عدم وجود رعاة للدورى .

موعد نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد دور الـ8 بكأس مصر

وتأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوز الأبيض على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013.

وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.